Roma, 16 dic. (LaPresse) – Un cacciatorpediniere della marina britannica ha abbattuto un sospetto drone da combattimento che prendeva di mira la navigazione mercantile nel Mar Rosso. Lo ha riferito il segretario alla Difesa britannico, Grant Shapps, come riporta Sky News. Shapps ha dichiarato che la ‘HMS Diamond’ ha “distrutto con successo” il sospetto drone utilizzando un missile terra-aria Sea Viper. “La nave è arrivata di recente nella regione per rafforzare gli sforzi internazionali per mantenere la sicurezza marittima”, ha dichiarato Shapps, aggiungendo che “la recente ondata di attacchi illegali rappresenta una minaccia diretta al commercio internazionale e alla sicurezza marittima nel Mar Rosso. Il Regno Unito rimane impegnato a respingere questi attacchi per proteggere il libero flusso del commercio globale”.

