Milano, 16 dic. (LaPresse) – Dopo le compagnie di navigazione Cma Cgm, Maersk e Hapag-Lloyd, anche il più grande gruppo di navigazione marittima del mondo, la Mediterranean Shipping Company (MSC) ha annunciato che sospenderà il transito delle sue navi nel Mar Rosso, dopo che una delle sue navi portacontainer, la Msc Palatium III, è stata attaccata ieri dai ribelli Houthi dello Yemen. “A causa di questo incidente e per proteggere la vita e la sicurezza dei nostri marittimi, finché il passaggio del Mar Rosso non sarà sicuro, le navi Msc non transiteranno nel Canale di Suez in direzione est e ovest. Già adesso alcuni servizi verranno dirottati per passare invece dal Capo di Buona Speranza”, si legge in una nota della compagnia, “questa interruzione avrà un impatto di diversi giorni sui programmi di navigazione delle navi prenotate per il transito a Suez. Chiediamo la vostra comprensione in queste gravi circostanze”.

