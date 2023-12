Dubai (Emirati Arabi Uniti), 16 dic. (LaPresse/AP) – L’emiro al potere del Kuwait, l’86enne Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah, è morto. Lo ha riferito la televisione di stato, che ha ha iniziato la programmazione con versetti dal Corano poco prima di fare l’annuncio. Alla fine di novembre, Sheikh Nawaf era stato portato d’urgenza in ospedale per una malattia non specificata. Notiziari di Stato avevano precedentemente riferito che l’emiro si era recato negli Stati Uniti per controlli medici non specificati nel marzo 2021.

