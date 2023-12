Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Quando chiamate Musk, o Vox o questi interlocutori, vuol dire che vivete in un mondo diverso, statevene nel mondo diverso, questo è quello che penso. Poi siccome hanno avuto il buonsenso di non invitarmi non mi sono posto il problema”. Così l’ex premier Romano Prodi a margine del Forum Europa del Pd in corso a Roma.

