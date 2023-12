Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Ho letto che sono stato ad Atreju, ma io non ci sono mai stato. Ho cercato in tutti gli archivi. Forse un tempo ci si poteva anche andare, oggi no. È diventato un luogo di discussione interna, chiuso, un dibattito finto”. Così l’ex premier Romano Prodi a margine del Forum Europa del Pd in corso a Roma.

