Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Ha fatto bene Schlein a non andare ad Atreju? Non sono nei panni di Elly ma penso che la sua riflessione sia uguale alla mia. Che cosa ci vai a fare” ad Atreju. “Se parli del dialogo, siamo in una situazione sostenzialmente in cui non esiste più il luogo del dialogo, cioè il Parlamento. Dobbiamo fare il dialogo a Castel S.Angelo? Delle vecchie prigioni romane non mi sembrano il luogo adatto, facciamolo in Parlamento che è il luogo preposto”. Così l’ex premier Romano Prodi a margine del Forum Europa del Pd in corso a Roma.

