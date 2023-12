Roma, 15 dic. (LaPresse) – Vivendi ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano contro la delibera con cui il Cda di Tim ha approvato l’operazione di vendita della rete a Kkr chiedendone l’annullamento ma non la sospensione, per cui l’iter per la cessione di Netco prosegue. E’ quanto si apprende da fonti.

