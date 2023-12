Milano, 15 dic. (LaPresse) – L’udienza sul ricorso depositato da Vivendi contro la delibera con cui il Cda di Tim ha approvato l’operazione di vendita della rete a Kkr, chiedendone l’annullamento ma non la sospensione cautelare, non si terrà prima di metà aprile. E’ quanto si apprende da fonti del Tribunale di Milano dove venerdì mattina è stato depositato l’atto di citazione contro Telecom Italia che ancora non è stato formalmente trasmesso ai giudici. Il codice di procedura civile prevede che la prima udienza – che con la riforma Cartabia potrebbe essere anche l’unica – sia indicata da Vivendi stessa non prima di 4 mesi dalla notifica dell’atto di citazione. Si andrà quindi a primavera inoltrata e la data sarà confermata oppure rinviata dal Tribunale. Nel frattempo Tim e i propri difensori hanno 50 giorni per studiare una difesa, costituirsi in giudizio e altri 40 giorni per depositare memorie. I magistrati specializzati della sezione imprese devono ancora leggere le carte con cui il colosso francese, primo azionista del Gruppo guidato da Pietro Labriola con il 23,7% del capitale, ‘accusa’ il cda di Tim di aver compiuto un atto illegittimo.

