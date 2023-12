Roma, 15 dic. (LaPresse) – Dopo le audizioni in Senato “sembra di trovarsi al gioco dell’oca, come se iniziassimo ora a discutere di questo tema. Non è così: se avessimo voluto fare una riforma a colpi di maggioranza l’avremmo fatto presentando quello che avevamo promesso in campagna elettorale, e cioé l’elezione diretta del presidente della Repubblica”. Così la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati ad Atreju al dibattito ‘Premierato: fine dei giochi. Di Palazzo’. “Questo disegno di legge – ha osservato – è frutto di una lunga interlocuzione con le opposizioni, con i sindacati, le associazioni economiche. Siamo arrivati già con un testo che era frutto di una mediazione con le opposizioni, che avendo perplessità con l’elezione diretta del presidente della Repubblica ci hanno fatto indirizzare verso il premierato. Nel nostro programma c’era l’elezione diretta del presidente della Repubblica”.

