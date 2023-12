Milano, 15 dic. (LaPresse) – Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha reso noto che durante i combattimenti a Shejaiya, nel nord di Gaza, le truppe hanno scambiato tre ostaggi israeliani per miliziani e hanno aperto il fuoco contro di loro, uccidendoli. Lo riporta il Times of Israel. “Questo è un tragico incidente, la responsabilità è dell’Idf”, ha detto Hagari, che ha precisato: “Questa è un’area in cui i soldati hanno incontrato molti terroristi, compresi attentatori suicidi”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata