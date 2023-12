Roma, 15 dic. (LaPresse) – Sono stati rinviati a giudizio, tutti e sei gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Latina relativa alla maxi evasione fiscale delle cooperative per l’assistenza ai migranti facenti capo alla Karibu. Il Giudice per l’udienza preliminare, Pierpaolo Bortone, ha stabilito il rinvio a giudizio per Marie Terese Mukamitsindo (suocera del deputato ex Alleanza Sinistra-Verdi, Aboubakar Soumahoro) i figli Michel Rukundo, Liliane Murekatete (moglie del deputato ex Alleanza Sinistra-Verdi, Aboubakar Soumahoro), Richard Mutangana, più Ghislaine Ada Ndongo e Christine Ndyanabo Koburangyira. Per quanto riguarda le posizioni di Richard Mutangana e Christine Ndyanabo Koburangyira, nel corso della prima udienza davanti al giudice monocratico del tribunale di Latina, Simona Sergio, potrebbe essere dichiarato lo stato di irreperibilità e per cui verranno stralciati. Il processo inizierà il 24 gennaio del 2024.

