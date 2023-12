Roma, 15 dic. (LaPresse) – “In Italia il patriarcato esiste. Esiste in maniera feroce in grandissime parti del mondo. Io penso che nel mondo occidentale, libero, democratico, c’è stato un lungo cammino non del tutto concluso ma in cui siamo molto avanti. Ci sono però nuovi rischi. Non so se li possiamo chiamare patriarcali, non patriarcali, neo patriarcali. Ma certamente la questione del gender è una questione che nega l’identità femminile. Nega il fatto che le donne sono donne perchè hanno un corpo da donna”. Lo ha detto il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, intervenendo al convegno di Atreju “Il cuore della Nazione: prospettive per una nuova primavera della famiglia”. “Penso che le shwa, le filosofie gender, la negazione del fatto che si possa usare la parola ‘donna’, la negazione di essere donna – ha detto – sia una nuova forma di patriarcato. E’ un rischio nei confronti della libertà delle donne di essere se stesse”.

