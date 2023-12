Milano, 14 dic. (LaPresse) – Dopo che l’ambasciatore della Romania presso la Nato, Dan Neculaescu, ha riferito che “un altro drone russo è precipitato sul territorio della Romania, in un’area disabitata, dopo gli attacchi di ieri sera alle infrastrutture portuali dell’Ucraina sul Danubio”, la Nato ha fatto sapere di non avere informazioni che indichino un attacco intenzionale da parte della Russia contro gli alleati. Il portavoce della Nato, Dylan White, rilanciando il post di Neculaescu su X ha scritto: “Condanniamo fermamente gli attacchi russi contro le infrastrutture civili in Ucraina e lungo il Danubio. La Nato non ha informazioni che indichino un attacco intenzionale della Russia contro gli alleati. Continuiamo a monitorare la situazione e rimaniamo in stretto contatto con le autorità romene”.

