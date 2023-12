Milano, 14 dic. (LaPresse) – Tra gennaio e il 5 dicembre 2023 sono stati confermati 30.601 casi di morbillo in Europa e Asia centrale, rispetto ai 909 del 2022, con un aumento del 3.266% dei casi di questa malattia prevenibile con il vaccino. È l’avvertimento lanciato dall’Unicef, che sottolinea che “l’incremento dei casi di morbillo è attribuibile a un decremento della copertura vaccinale nella regione”. Il tasso più alto di casi di morbillo è stato rilevato in Kazakistan con 69 casi per 100.000 abitanti, pari a 13.254 casi, secondo gli ultimi dati disponibili. Il Kirghizistan è al secondo posto per numero di casi di morbillo, con 58 casi ogni 100.000 abitanti, pari a 3.811 casi. La Romania, che ha annunciato la scorsa settimana un’epidemia nazionale di morbillo, ha un tasso riportato di 9,6 casi per 100.000, pari a 1.855 casi. “Circa 931.000 bambini in Europa e Asia Centrale non hanno ricevuto interamente o parzialmente i vaccini di routine fra il 2019 e il 2021. Il tasso di vaccinazione della prima dose contro il morbillo è diminuito dal 96% nel 2019 al 93% nel 2022”, sottolinea l’Unicef, aggiungendo che “quando questi bambini superano l’età in cui i vaccini vengono somministrati di routine, è necessario uno sforzo dedicato per garantire che si mettano in pari con le vaccinazioni”.

