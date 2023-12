Milano, 14 dic. (LaPresse) – “Non abbiamo fatto saltare il Nord Stream-1 e in parte il Nord Stream-2. Lo hanno fatto gli americani, molto probabilmente, o qualcuno lo ha fatto su loro suggerimento”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza stampa di fine anno, come riporta Ria Novosti. “Il fatto che l’Europa riceva poco gas è un loro problema”, ha aggiunto Putin, “per quanto strano possa sembrare, hanno cercato di dare la colpa a noi, che non vendiamo qualcosa. È un’assurdità, perché non abbiamo chiuso il gasdotto Yamal-Europa in Polonia e non abbiamo chiuso il secondo tratto del gasdotto attraverso l’Ucraina, è stata l’Ucraina”.

