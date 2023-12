Milano, 14 dic. (LaPresse) – Strattonata, spinta, minacciata con il gesto della mano a ‘sgozzarle la gola’ e tutto per essersi voltata a guardare cosa stava accadendo. Vittima Alessia Lautone, direttrice dell’agenzia di stampa LaPresse, a Milano, in via San Gregorio, non lontano dalla stazione Centrale, dove un uomo stava chiedendo l’elemosina in maniera insistente, a una donna, davanti alla chiesa.

