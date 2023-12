Milano, 14 dic. (LaPresse) – I carabinieri della Compagnia Duomo hanno sottoposto a fermo il figlio dell’immobiliarista Fiorenza Rancilio. Il 37enne è ritenuto responsabile dell’omicidio della madre 73enne, rinvenuta senza vita questa mattina presso la sua abitazione in via Crocefisso a Milano. L’uomo è attualmente ricoverato presso il Policlinico di Milano dove è piantonato in stato di fermo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata