Milano, 14 dic. (LaPresse) – “Sono solidale, insieme a tutto il gruppo di Noi moderati, con la direttrice dell’agenzia LaPresse Alessia Lautone. Condanniamo fermamente l’attacco, gestuale, verbale e fisico, da lei subito nelle vie del centro di Milano. È solo uno, e non l’ultimo, di una serie di fatti violenti che stanno interessando la città, e crea sconcerto che proprio Milano sia in testa a classifiche sull’indice di criminalità predatoria, con quasi 7 mila reati denunciati ogni 100 mila abitanti e denunce in crescita. Ogni cittadino deve poter essere libero di circolare nelle vie della propria città, senza dover temere per la propria incolumità. Bisogna investire sulla sicurezza”. Lo dice il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

