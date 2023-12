Roma, 14 dic. (LaPresse) – “Ho chiamato Alessia Lautone, validissima direttrice de ‘LaPresse’ per esprimerle vicinanza e solidarietà dopo la vergognosa aggressione che ha subito. È un fatto grave che non deve essere assolutamente sottovalutato e che conferma quanta intolleranza e violenza sia presente nella nostra società e come le donne siano le più esposte a queste aggressioni”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

