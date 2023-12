Milano, 14 dic. (LaPresse) – “Solidarietà alla direttrice di LaPresse Alessia Lautone per la vile aggressione che ha subito stamattina a Milano. La questione della sicurezza in città è sempre più seria. Servono provvedimenti immediati, il sindaco Sala non può ignorare ancora il problema o continuare a cercare palliativi”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, esponente della Lega.

