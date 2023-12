Milano, 14 dic. (LaPresse) – Circa 30.000 neonati sono stati venduti in Belgio dalla Chiesa cattolica all’insaputa delle madri a famiglie adottive. È quanto rivela il podcast ‘Kinderen van de Kerk’ del quotidiano belga Het Laatste Nieuws, in cui madri e bambini adottati testimoniano per la prima volta, raccontando quanto hanno subito. La pratica si diffuse dopo la seconda guerra mondiale fino agli anni 80.

