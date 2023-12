Milano, 14 dic. (LaPresse) – “Non abbiamo discusso per nulla di un taglio dei tassi. Nessuna discussione né dibattito”. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa al termine dell’ultima riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo per quest’anno. “Credo che tutti i presenti siano dell’idea che tra il rialzo e il taglio ci sia un intero plateau di mantenimento” dei tassi, ha spiegato, aggiungendo che “non si passa da un solido a un gas senza passare per la fase liquida”.

