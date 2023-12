Torino, 13 dic. (LaPresse) – Papa Francesco ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Popoli Romani. Lo riferisce sui social la giornalista Valentina Alazraki, che lo ha intervistato per l’emittente messicana N+. Bergoglio ha poi aggiunto che sta semplificando il rito dei funerali papali. “Francesco ha affermato che quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi, per questo ha incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici”, spiega la giornalista.

