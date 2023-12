Roma, 13 dic. (LaPresse) – “Non ci siamo mai sentiti supportati e aiutati nella ricerca di Denise Pipitone”. Lo dice a LaPresse Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise, che segue fin dall’inizio la vicenda della bimba sparita da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani il primo settembre 2004. “Non abbiamo mai smesso di lavorare per capire cosa è successo. Dai tabulati telefonici sono stati estratti da 12 milioni di occorrenze e stiamo continuando ad approfondire piste che sono state lasciate a metà”, continua Frazzitta raccontando che “come studio stiamo seguendo una pista che speriamo possa avere un risultato” ma “fin quando non abbiamo certezze non ci muoviamo”.

