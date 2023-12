Caserta, 13 dic. (LaPresse) – Schianto mortale a Trentola Ducenta, Caserta: una donna ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro un muro. La vittima, Cinzia Cristiano, 51 anni, è morta sul colpo. L’incidente avvenuto intorno alle 23 di ieri sera: stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna viaggiava a bordo della sua vettura, una Fiat Punto, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un muro in via Montale. Inutili i soccorsi.

