Milano, 13 dic. (LaPresse) – L’inflazione Pce ‘core’ negli Stati Uniti dovrebbe aumentare del 2,4% nel 2024, in calo rispetto alla previsione del 2,6% di settembre. È quanto emerge dalle tabelle del Summary of Economic Projections che la Fed ha pubblicato insieme alla nota della Federal Open Market Committee, come aveva fatto in precedenza a settembre, giugno e marzo. Per il 2023 l’inflazione core dovrebbe aumentare del 3,2% rispetto alla stima del 3,7% di settembre. Nel 2025 l’inflazione core dovrebbe attestarsi al +2,2% (nella stima precedente era del +2,3%) e nel 2026 al +2%.

