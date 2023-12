Milano, 13 dic. (LaPresse/AP) – La Federal Reserve prevede di tagliare i tassi di tassi di interesse tre volte durante il 2024, con tagli da 25 punti base. È ciò che emerge dal grafico ‘dot-plot’ pubblicato nel Summary of Economic Projections diffuso insieme al comunicato con cui il Fomc ha deciso di mantenere invariati i tassi di riferimento al range 5,25%-5,5%. I membri del Fomc vedono la mediana dei Fed Funds al 4,6% per il 2024, in calo rispetto al 5,1% delle previsioni di settembre.

