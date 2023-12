Milano, 13 dic. (LaPresse) – Il Federal Open Market Committee della Federal Reserve ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso dei Fed Funds al 5,25%-5,5% per cento, ai livelli più alti degli ultimi 22 anni. È la terza riunione consecutiva in cui la Fed mantiene i tassi invariati, dopo l’ultimo rialzo di 25 punti base dello scorso luglio. Nel comunicato che annuncia la decisione il Fomc sottolinea che “l’inflazione è diminuita nell’ultimo anno, ma rimane elevata”.

