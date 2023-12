Roma, 13 dic. (LaPresse) – “L’intesa raggiunta a Dubai tiene conto di tutti gli aspetti più rilevanti dell’accordo di Parigi e delle istanze, profondamente diverse tra loro, dei vari Stati, che tuttavia riconoscono un terreno e un obiettivo comune, con la guida della scienza. Per questo, riteniamo il compromesso raggiunto come bilanciato e accettabile per questa fase storica, caratterizzata da forti tensioni internazionali che pesano sul processo di transizione”. Lo dice il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin commentando l’accordo conclusivo della Cop28.

