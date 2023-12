Milano, 12 dic. (LaPresse) – Il ministro dell’Economia di Javier Milei, Luis Caputo, ha annunciato una forte svalutazione del peso rispetto al dollaro. Caputo ha detto in un video che verrà aumentato l’aumento del cambio dai 400 pesos per dollaro a 800. Nel suo discorso il ministro, che ha confermato che verranno eseguiti tagli alla spesa pubblica, ha spiegato il perché, a suo avviso, i precedenti governi “non sono riusciti” a controllare l’inflazione.“Hanno attaccato le conseguenze e non le cause. Noi siamo qui per risolvere il problema alla radice”, ha detto. “Dobbiamo risolvere la dipendenza dal deficit fiscale”.

