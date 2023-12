Milano, 12 dic. (LaPresse) – Netlix rende noto, per la prima volta, i numeri dei suoi titoli più visti a livello globale. La società ha pubblicato ‘What We Watched: A Netflix Engagement Report’, il report completo di ciò che le persone hanno guardato sulla piattaforma in un periodo di sei mesi. Il primo report, che copre il periodo gennaio-giugno 2023, “copre più di 18.000 titoli – che rappresentano il 99% di tutte le visualizzazioni su Netflix – e quasi 100 miliardi di ore visualizzate. Oltre il 60% dei titoli pubblicati tra gennaio e giugno 2023 – spiega il comunicato – è apparso nella nostra Top 10 settimanale. Pertanto, sebbene questo report abbia una portata più ampia, le tendenze in esso riflesse sono molto simili a quelle degli elenchi dei primi 10”. Viene sottolineato come le serie non inglesi “hanno generato il 30% di tutte le visualizzazioni”. “Questo è un grande passo avanti per Netflix e il nostro settore”, si legge. “Riteniamo che le informazioni sulle visualizzazioni contenute in questo rapporto, combinate con i nostri elenchi settimanali Top 10 e Più popolari, forniranno ai creatori e al nostro settore informazioni più approfondite sul nostro pubblico e su ciò che è in sintonia con loro”.

