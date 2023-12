Roma, 12 dic. (LaPresse) – La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 soggetti, quattro donne, di cui due destinatarie della misura della detenzione in carcere, una degli arresti domiciliari, un’altra dell’obbligo di firma e dell’interdizione per un anno dalla professione medica, ed un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, per i reati di omicidio con dolo eventuale, circonvenzione d’incapace, esercizio abusivo della professione medica, falso ideologico e materiale, aggravati dall’aver commesso il fatto per conseguire il profitto delle condotte delittuose consumate. Le indagini sono state avviate dal Commissariato di di Anzio/Nettuno, in seguito alla segnalazione ricevuta da alcuni conoscenti di una delle vittime, nell’ambito di una struttura apparentemente destinata al cosiddetto cohousing, rivelatasi in realtà una residenza sanitaria assistenziale per anziani priva di autorizzazione nella zona di Ardea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata