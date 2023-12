Milano, 12 dic. (LaPresse) – L’esercito israeliano ha iniziato a pompare acqua di mare nel vasto complesso di tunnel di Hamas a Gaza, nell’ambito di un intenso sforzo per distruggere l’infrastruttura sotterranea che ha sostenuto le operazioni dell’organizzazione. Lo scrive il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi informati sulle operazioni. La mossa di inondare i tunnel con l’acqua del Mediterraneo, che è in una fase iniziale, è solo una delle numerose tecniche che Israele sta adottando usando per cercare di liberare i tunnel e distruggerli.

