Roma, 12 dic. (LaPresse) – Israele “non ripeterà l’errore di Oslo. Non permetterò che, dopo l’enorme sacrificio dei nostri cittadini e combattenti, porteremo a Gaza coloro che educano al terrorismo, lo sostengono e lo finanziano. Gaza non sarà né ‘Hamastan’ né ‘Fatahstan'”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu secondo quanto riportato dai media locali. Netanyahu ha confermato che in merito al futuro della Striscia ci sono “divergenze” con gli Stati Uniti.

