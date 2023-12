Roma, 12 dic. (LaPresse) – Quattro giovani palestinesi sarebbero morti e un altro è rimasto gravemente ferito in un raid con droni condotto dalle forze israeliane nel quartiere Sibat della città di Jenin, in Cisgiordania. Lo riporta Wafa, citando il direttore dell’ospedale cittadino. Le vittime sono state identificate come Rafiq al-Dabbous, Mahmoud Abu Srour, Bakr Zakarneh e Thaer Abu al-Tin. Fin dalle prime ore del mattino, secondo Wafa, le forze israeliane avrebbero circondato gli ospedali Ibn Sina, Jeni governmental e Al-Razi, impedendo alle ambulanze di portare all’interno le vittime.

