Siena, 12 dic. (LaPresse) – Un operaio di 24 anni è morto per le conseguenze di una caduta da un’impalcatura. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi nel senese, a Gaiole in Chianti, in località Terrazze di Adine, in un cantiere all’interno di un’azienda agricola.

