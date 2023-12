Torino, 12 dic. (LaPresse) – I dirigenti del calcio turco hanno sospeso tutti i campionati dopo che un arbitro è stato colpito a terra con un pugno dal presidente di un club, scatenando il caos al termine di una partita. Il direttore di gara Halil Umut Meler è stato colpito dal presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca, che è entrato in campo dopo che la sua squadra ha subito il gol dell’1-1 al 97′ nel match di Super Lig contro il Caykur Rizespor. Meler ha ricevuto diversi colpi da altre persone mentre era a terra. Ricoverato in ospedale, non è pericolo di vita. “Le partite di tutti i campionati sono state rinviate a tempo indeterminato”, ha annunciato il presidente della Tff, la Federcalcio turca, Mehmet Buyukeksi in una conferenza stampa.

