Roma, 11 dic. (LaPresse) – “Non ho mai maltrattato la mia ex fidanzata, nemmeno nella sfera privata”. Così, Rudy Guede, il 36enne di origini ivoriane condannato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia, nel 2007, ha risposto a tutte le domande del Gip di Viterbo durante l’interrogatorio di convalida nel procedimento che lo vede accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex fidanzata. La settimana scorsa, la squadra mobile della questura di Viterbo, su delega della procura e su disposizione del Gip, aveva applicato a Guede la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex, con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’avvocato difensore, Carlo Mezzetti, ha chiesto la revoca della misura.

