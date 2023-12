Cagliari, 11 dic. (LaPresse) – “È un Pd da cui mi ero distaccato da diversi anni, che non riconosco più e che ho lasciato senza difficoltà e senza alcun rimpianto. Avevo portato nel Pd molte speranze, ho creduto nel progetto di Prodi, nel progetto di mettere assieme le due grandi anime della politica dell’Italia del dopoguerra, ho creduto che si sarebbe potuto fare una sintesi, che sarebbe potuto nascere un partito nuovo più vicino alla società civile, più vicino alle persone dove le decisioni più importanti sarebbero state sottratte a gruppi dirigenti sempre più ristretti, stanchi e cristallizzati. Mi sento tradito. Ma ora il mio impegno politico è qui in Sardegna, la Sardegna è l’orizzonte del mio impegno”. Lo dice a LaPresse Renato Soru, uno dei fondatori storici del Pd, ex governatore della Sardegna e ora candidato presidente per la sfida delle elezioni regionali di febbraio. Soru, in polemica con la scelta dei vertici del partito di indicare Alessandra Todde come candidata dell’alleanza 5 Stelle-Pd senza passare per le primarie da lui più volte sollecitate, ha lasciato il Pd e si è candidato governatore vent’anni dopo la prima esperienza.

