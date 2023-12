Milano, 11 dic. (LaPresse) – “Sono molto contento anche per la banca, dopo otto anni di sofferenza si chiude questa penosa e triste vicenda”. Sono le prime parole a caldo di Alessandro Profumo, visibilmente emozionato, dopo la sentenza della Corte di appello di Milano che lo ha assolto dalle accuse di false comunicazioni sociali e aggiotaggio nel processo per la presunta errata contabilizzazione dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci del Monte dei Paschi di Siena. “Si è chiusa perché il fatto non sussiste e mi sembra un fatto abbastanza indicativo” ha detto l’ex presidente della banca senese rispondendo a una domanda sul processo che lo vede ancora coinvolto, quello per i crediti deteriorati di Mps che è in fase di udienza preliminare davanti alla Gup di Milano, Fiammetta Modica.

