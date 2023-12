Milano, 11 dic. (LaPresse) – La Corte d’appello di Milano ha assolto gli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, nel processo per la presunta errata contabilizzazione dei derivati Alexandria e Santorini. Completamente ribaltato il verdetto di primo grado che, il 15 ottobre 2020, aveva portato alla condanna dell’ex presidente della banca e l’ex amministratore delegato a 6 anni ciascuno per false comunicazioni sociali e aggiotaggio. I giudici d’appello (collegio Correra-Bernazzani-Siclari) hanno letto il dispositivo nell’aula della Corte d’assise d’appello. Annullata anche la condanna a 3 anni e 6 mesi per Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale di Mps. La Procura generale di Milano, rappresentata dal sostituto Massimo Gaballo, aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado e della sanzione di 800mila euro (revocata) per l’istituto di Rocca Salimbeni come responsabile civile e il trasferimento degli atti a Siena per Salvadori. Le motivazioni verranno depositate entro 90 giorni.

