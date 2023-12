Milano, 11 dic. (LaPresse/AP) – Hamas ha ancora nelle sue mani 117 ostaggi e i corpi di 20 ostaggi uccisi durante la prigionia o nell’attacco del 7 ottobre nel sud di Israele. Lo ha riferito l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu. I militanti di Hamas sperano di scambiare gli ostaggi con un gran numero di prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Obaida, ha minacciato la vita degli ostaggi, dicendo che “Israele e i suoi sostenitori non potranno riavere i prigionieri vivi senza un accordo di scambio di prigionieri e senza accettare le condizioni dell’ala militare di Hamas”. Obaida ha anche accusato Israele di compiere un “olocausto per spezzare la volont√† del popolo palestinese”.

