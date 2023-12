Milano, 11 dic. (LaPresse) – “Utilizzamo solo armi legali”. E’ quanto sostiene l’Idf in risposta a un report del Washington Post, secondo il quale l’esecito israeliano avrebbe utilizzato proiettili al fosforo bianco durante un attacco nel sud del Libano. “I principali fumogeni utilizzati dall’Idf non contengono fosforo bianco”, spiega l’esercito in una dichiarazione ripresa da Times of Israel. “Analogamente a molti eserciti occidentali, l’Idf dispone anche di proiettili fumogeni contenenti fosforo bianco, che sono legali secondo il diritto internazionale, e la scelta di utilizzarli è influenzata da considerazioni operative e dalla disponibilità rispetto alle alternative. Questi proiettili sono destinati a cortine fumogene, e non a attacchi o incendi, e non sono legalmente definiti come armi incendiarie”. L’Idf afferma che, secondo le procedure esistenti, i proiettili al fosforo bianco non devono essere utilizzati nelle aree urbane, “tranne in alcuni casi eccezionali”. “Queste restrizioni sono in linea con il diritto internazionale e sono ancora più severe di quest’ultimo”.

