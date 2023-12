Roma, 11 dic. (LaPresse) – “In relazione al conflitto in atto” in Medioriente “è indispensabile il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas. Fermo il diritto di Israele all’autodifesa nel rispetto del diritto internazionale, va assolutamente assicurata l’incolumità della popolazione civile, tenendo conto dell’aggravamento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, dove vivono oltre due milioni di Palestinesi”. È quanto si legge in una nota del Quirinale al termine della riunione del Consiglio Supremo di Difesa.

