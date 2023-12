Roma, 6 dic. (LaPresse) – “La situazione determinata dal difficile contesto internazionale è tale da richiedere un elevatissimo livello di attenzione in quanto la minaccia terroristica si presenta spesso in maniera impalpabile, fluida e non sempre definibile. Ho pertanto immediatamente disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti a tutti i 28mila obiettivi sensibili presenti su territorio nazionale”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time della Camera, sulle iniziative volte a contrastare il rischio di attentati e infiltrazioni terroristiche di matrice islamica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata