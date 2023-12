Milano, 6 dic. (LaPresse) – Danilo Coppola è stato arrestato mentre si trovava in gita turistica ad Abu Dhabi. È quanto si apprende sul fermo dell’immobiliarista romano negli Emirati Arabi in esecuzione di un Mandato d’arresto internazionale emesso dalla Procura di Milano dopo la condanna in via definitiva a 7 anni per bancarotta per i crac del Gruppo Immobiliare 2004, la Mib Prima e Porta Vittoria. Il 56enne, assistito nei processi ancora in corso in Italia per bancarotta, tentata estorsione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dall’avvocato Gaetano De Perna, si trova al momento in carcere a Dubai.

