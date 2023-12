Milano, 6 dic. (LaPresse) – Citando le stime dei danni alle aree urbane, gli analisti militari affermano che la distruzione del nord di Gaza in meno di sette settimane si è avvicinata a quella causata dai bombardamenti a tappeto durati anni delle città tedesche durante la Seconda guerra mondiale. “Dresda, Amburgo, Colonia: alcuni dei bombardamenti più pesanti mai avvenuti al mondo sono ricordati dai nomi dei luoghi”, ha affermato Robert Pape, storico militare statunitense e autore di ‘Bombing to Win’, uno studio fondamentale sulle campagne di bombardamento del XX secolo, intervistato dal Financial Times, “anche Gaza diventerà il nome di un luogo che denoterà una delle campagne di bombardamento convenzionale più pesanti della storia”.

