Milano, 6 dic. (LaPresse) – “E’ stata avviata la pianificazione e la ricognizione per lo schieramento, auspichiamo il prima possibile, di uno ospedale da campo nella Striscia di Gaza”, messo a disposizione dall’Esercito. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una informativa alla Camera sul conflitto tra Hamas e Israele in Medio Oriente. Al riguardo “da giorni abbiamo interlocuzioni con Israele, Egitto ed Emirati Arabi per l’individuazione della soluzione più idonea” e “da ieri è stata avviata una ricognizione da parte di un nostro team militare nel Sud di Gaza”, ha spiegato Crosetto.

