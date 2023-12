Roma, 6 dic. (LaPresse) – Colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini questa mattina a palazzo Chigi al termine della riunione sul Pnrr. Secondo quanto si apprende da qualificate fonti di governo, i due si sono intrattenuti per un’ora nello studio della premier, “in un clima come sempre amichevole”. È stata l’occasione, viene spiegato, per fare il punto sulla situazione politica (oggi Meloni ha parlato a Rtl102.5 e Salvini ha scritto una lettera al Corriere della Sera), e aggiornarsi sui principali dossier.

