Roma, 1 dic. (LaPresse) – “I negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea non sono nell’interesse dell’Ungheria e quindi non dovrebbero essere messi all’ordine del giorno”. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, intervenendo a Radio Kossuth. “L’Ungheria non pone il veto. Non c’è diritto di veto, l’Ungheria bloccherà le decisioni”, ha avvertito Orban. Se tutti gli Stati membri sono d’accordo su una decisione, ha spiegato, “allora esiste una posizione dell’Unione europea, altrimenti non ce n’è alcuna. Non dobbiamo essere messi nelle condizioni di sentirci in colpa perché non siamo d’accordo su qualcosa”.

